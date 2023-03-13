Комплекс апартаментов
«АВРОРА»
Жилой комплекс
«ЮЖНЫЙ-2»
Жилой комплекс
«горизонт»
Жилой дом
«На Адмирала Пустошкина»
Жилье на берегу Черного моря
«АВРОРА»
видом на море.
Мечта о современном комфорте воплотилась в двух восьмиэтажных корпусах (литер А и В), одном трехэтажном (литер Б) и паркинге
(литер Г).
Территория комплекса озеленена. Совершайте оздоровительные прогулки под сенью кедра, клёна, пицундской сосны и кипариса, наслаждайтесь целебным чистым воздухом Ялты.
На первом этаже литера Б располагаются коммерческие помещения. Магазины и сфера услуг теперь в шаговой доступности.
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условия
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Море, солнце, жизнь
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Квартиры от застройщика на Черном море
Если в душе вы романтик, предпочитаете комфорт и умеете принимать решения в пользу выгоды, то обладание квартирой от застройщика на Черном море – лучшее решение жилищного вопроса. Компания «Славянский дом» – застройщик с отменной репутацией, которую подтверждают множество построенных и сданных в срок домов. География строительства с каждым годом расширяется и на данный момент охватывает не только Анапу, но и Крым.
Анапа и Ялта – живописные курортные города на берегу Черного моря с вековой историей и чарующей природой. Здесь мечты любого романтика о жизни на морском побережье становятся красочной реальностью.
Комфорт же дарят качественно построенные дома от надежного застройщика и отличная инфраструктура мест их расположения. И главное – квартиры от застройщика можно купить на этапе строительства, а значит, стоимость квадратного метра будет ниже, чем после сдачи объекта.
Много раз да-да-да! А коммерчески настроенные умы здесь найдут повод заработать, ведь квартира на берегу моря в летний сезон становится хорошим источником прибыли. Остается вопрос – как обрести такую собственность?
Понятно, что для покупки обычной квартиры требуется приличная сумма денег, а уж квартиры на море имеют более чем солидный ценник. Обратите свое внимание на квартиры от застройщика в Анапе. Особенно, это касается тех новостроек, которые только в начале строительства. Шансов купить квартиру у моря от застройщика намного больше.
Первые этапы строительства означают минимальный ценовой диапазон, а банковские преференции для покупателей квартир у застройщиков довольно выгодны. Застройщик «Славянский дом» уже заслужил репутацию ответственного строителя, которому можно полностью довериться.