г. Анапа, ул. Ленина, 136
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Комплекс апартаментов
«АВРОРА»

Крым, Ялта
1 км до Черного моря
От 7 208 000 руб.
1,2,3-ком. апартаменты
Сдача 2 квартал
2023 года

Жилой комплекс
«ЮЖНЫЙ-2»

Высокий берег,
350 м до Черного моря
Квартиры проданы
Сдача 4 квартал
2020 года

Жилой комплекс
«горизонт»

Высокий берег,
500 м до Черного моря
Квартиры проданы
Сдача 2 полугодие
2020 года

Жилой дом
«На Адмирала Пустошкина»

Высокий берег,
350 м до Черного моря
Квартиры проданы
Сдача 2 полугодие
2021 года

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Жилье на берегу Черного моря

Комплекс апартаментов
«АВРОРА»
119 апартаментов от 7 208 000 руб.
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Восход, ул. Авроры, 77
Стильные 1-,2-,3-комнатные апартаменты с панорамным
видом на море.

Мечта о современном комфорте воплотилась в двух восьмиэтажных корпусах (литер А и В), одном трехэтажном (литер Б) и паркинге
(литер Г).

Территория комплекса озеленена. Совершайте оздоровительные прогулки под сенью кедра, клёна, пицундской сосны и кипариса, наслаждайтесь целебным чистым воздухом Ялты.

На первом этаже литера Б располагаются коммерческие помещения. Магазины и сфера услуг теперь в шаговой доступности.

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Море, солнце, жизнь

Все объекты застройщика «Славянский дом»

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«АВРОРА»
Крым, г. Ялта
«На Адмирала Пустошкина»
Анапа
«Южный-2»
Анапа
«Горизонт»
Анапа

Квартиры от застройщика на Черном море

Если в душе вы романтик, предпочитаете комфорт и умеете принимать решения в пользу выгоды, то обладание квартирой от застройщика на Черном море - лучшее решение жилищного вопроса.

Если в душе вы романтик, предпочитаете комфорт и умеете принимать решения в пользу выгоды, то обладание квартирой от застройщика на Черном море – лучшее решение жилищного вопроса. Компания «Славянский дом» – застройщик с отменной репутацией, которую подтверждают множество построенных и сданных в срок домов. География строительства с каждым годом расширяется и на данный момент охватывает не только Анапу, но и Крым.

Анапа и Ялта – живописные курортные города на берегу Черного моря с вековой историей и чарующей природой. Здесь мечты любого романтика о жизни на морском побережье становятся красочной реальностью.

Комфорт же дарят качественно построенные дома от надежного застройщика и отличная инфраструктура мест их расположения. И главное – квартиры от застройщика можно купить на этапе строительства, а значит, стоимость квадратного метра будет ниже, чем после сдачи объекта.

Своя квартира у берега моря – это и детская мечта, и живописные панорамы за окном, и предвкушение счастья.

Много раз да-да-да! А коммерчески настроенные умы здесь найдут повод заработать, ведь квартира на берегу моря в летний сезон становится хорошим источником прибыли. Остается вопрос – как обрести такую собственность?

Понятно, что для покупки обычной квартиры требуется приличная сумма денег, а уж квартиры на море имеют более чем солидный ценник. Обратите свое внимание на квартиры от застройщика в Анапе. Особенно, это касается тех новостроек, которые только в начале строительства. Шансов купить квартиру у моря от застройщика намного больше.

Первые этапы строительства означают минимальный ценовой диапазон, а банковские преференции для покупателей квартир у застройщиков довольно выгодны. Застройщик «Славянский дом» уже заслужил репутацию ответственного строителя, которому можно полностью довериться.

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